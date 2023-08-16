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На Полтавщині виявили унікальне золото, якому понад 2 000 років: фото знахідки

Археологи Полтавщини розкопали скіфське золото (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

У Полтавській області розкопали стародавнє жіноче поховання та знайшли в ньому скіфське золото, якому 2 600 років. Щоб не пошкодити унікальні артефакти, роботи проводили дуже обережно та поступово.

Про це повідомили в полтавському виданні "Зміст".

Подробиці розкопок

На території заповідника "Більськ" знайшли чотири кургани, а один із них став справжньою скринею скарбів. 

У ньому виявили набір виробів із золота, яке датується першою половиною VI століття до нашої ери. Наразі встановили, що це були золоті пластини, які нашивали на жіночий одяг. Крім того, в кургані також знайшли речі побуту.

Знахідки у стародавніх курганах, які датуються шостим століттям до нашої ери (фото: zmist.pl.ua)

Додамо, що в липні на території цього ж заповідника проводили розкопки на місці древнього Гелона - місто VI-V століття до нашої ери, основним населенням якого були стародавні греки.

Під час липневих розкопок знайшли глиняний посуд, стріли та арфи.

Раніше ми розповідали, які нові археологічні пам'ятки знайшли на острові Хортиця.

А ще писали про те, що на Київщині знайшли рослину, якій 1,8 мільйона років.

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Полтаваархеологические раскопки