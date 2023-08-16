В Полтавской области обнаружили уникальное золото, которому более 2 000 лет: фото находки

Подробности раскопок

На территории заповедника "Більск" нашли четыре кургана, а один из них стал настоящим сундуком сокровищ.

В нем был найден набор изделий из золота, которое датируется первой половиной VI века до нашей эры. Установили, что это были золотые пластины, которые нашивали на женскую одежду. Кроме того, в кургане также обнаружили вещи быта.

Находки в древних курганах, датируемые шестым веком до нашей эры (фото: zmist.pl.ua)

Добавим, что в июле на территории этого же заповедника проводили раскопки на месте древнего Гелона - город VI-V века до нашей эры, основным населением которого были древние греки.

Во время июльских раскопок обнаружили глиняную посуду, стрелы и арфы.