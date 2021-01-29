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Под Полтавой живет мужчина, которого год назад похоронили: детали жуткой истории

Полтава, Пятница 29 января 2021 09:27
Под Полтавой живет мужчина, которого год назад похоронили: детали жуткой истории
Под Полтавой при жизни похоронили украинца (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

37-летний Константин Джеджера из села Полтавской области оказался "похороненным" при жизни. За два дня своего рождения, когда его остановила полиция за нарушение ПДД, он узнал, что по документам мертв. Полицейские сообщили мужчине, что первая городская больница в ноябре 2019 выдала свидетельство о смерти от пневмонии.

О подробностях этой страшной истории рассказали в сюжете "Суспильного". На кадрах Константин показывает плиту на якобы его могиле. Как оказалось, в земле похоронен его родной брат.

Врачи рассказали, что когда больного доставили в больницу, он назвал данные своего брата, а на утро скончался. В документах следователи указали именно их, не установили настоящую личность умершего. Именно по их вине произошла такая чудовищная ошибка.

"Сведения в Единый реестр досудебных расследований вносились на основании информации, указанной в медицинской карточке стационарного больного КП "Первая городская клиническая больница Полтавского городского совета", - сообщил заместитель начальника следственного управления полиции Полтавщины Дмитрий Поздняков.

Но на этом история не закончилось. Позже выяснилось, почему покойный брат Константина так поступил. Дело в том, что он находился в розыске по другому уголовному делу, поэтому назвал не свои данные. В полиции проверять эту информацию не стали и по факту его смерти закрыли уголовное дело. Теперь это решение прокуратура признала незаконным.

Мужчину при жизни признали мертвым

Как мы ранее писали, после смерти отца Настя Каменских выпустит для него особенное видео.

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