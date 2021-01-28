После смерти отца Настя Каменских выпустит для него особенное видео

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя Каменских собирается выпустить особенное видео для своего отца, который недавно умер на 82-году жизни. Популярная украинская певица призналась, что отец очень ждал премьеру клипа на песню "Почуття".

Певица готовила новое видео ко Дню Влюбленных. Об этом Каменских рассказала на своей странице в Instagram.

"Почуття" нравилась папе, он любил ее слушать и очень ждал премьеру. Нравилось, что в песне рассказывается о чувствах девушки, которая идет под венец, об эмоциях родителей̆, которые отдают свою дочь замуж. И мои родители чувствовали себя самыми счастливыми людьми, когда выходила замуж я. Но особенно папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама", - написала артистка.

Она также показала кадр с видео со своей мамой.

Настя Каменских с мамой (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских также рассказала, что после трагедии в семье она хотела отменить премьеру клипа, но потом решила, что данная песня - это самый лучший способ выразить свою любовь и благодарность.

Она призналась, что в их семье всегда была любовь, близость и благодарность. Поэтому певица очень хотела, чтобы песня вышла 14 февраля.

Каменских также рассказала, что родители с самого девства учили ее, что любовь - это главное чувство на земле. Кроме того, они показывали это на своем примере.

Пользователи сети также прокомментировали это.

Он все увидит... с небес...!

Настя мы ждем! Обязательно послушаем;

Как трогательно;

Ждем с нетерпением, ну а папа всегда будет рядом;

Любовь - это прекрасное чувство!

Малышка, все хорошо будет;

Молодец, правильно делаешь, что выпускаешь песню, а мама кажется такой молодой;

Как трогательно до слез;

Терять всегда больно, но главное верить, что наши родные являются нашими ангелами-хранителями и они навсегда в наших сердцах. После темноты всегда выходит солнце. Боль со временем утихает и остаются приятные щемящие воспоминания о дорогих. Держитесь.

Напомним, Настя Каменских умилила сеть новыми фото. Она показала, какой была в детстве.

Ранее Каменских озадачила сеть пикантным пляжным нарядом.