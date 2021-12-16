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Под Полтавой трагически погибла маленькая девочка, пока ее мама бегала в магазин

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Лубны, Полтавская область, Четверг 16 декабря 2021 11:29
Под Полтавой трагически погибла маленькая девочка, пока ее мама бегала в магазин Под Полтавой погибла маленькая девочка (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В городе Лубны Полтавской области произошла страшная трагедия. Мама полуторагодовалой девочки выбежала в магазин поблизости, а в ее отсутствие в доме произошел пожар.

Детали рассказала пресс-секретарь службы спасения Светлана Рыбалко в комментарии для "Суспільне".

Трагедия произошла 15 декабря по улице Камянопотоцкой. Поздно вечером 31-летняя мама выбежала в магазин недалеко от дома.

Предположительно в это время полуторагодовалая девочка уже спала.

Женщина вернулась около 22:00 и увидела задымление. Она вместе с соседкой кинулась в дом, чтобы отыскать девочку в комнате и спасти, но им это не удалось. На место происшествия вызвали службу спасения.

Спасатели нашли девочку на полу около дверей. Медики проводили реанимационные действия, но, к сожалению, спасти ребенка им не удалось. Малышка погибла.

Мама погибшего ребенка отравилась продуктами горения и ее экстренно госпитализировали в местную больницу.

По словам заместителя главного врача Лубенской больницы, состояние женщины оценивается как среднетяжелое.

Тело погибшего ребенка оправлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

На данный момент проводятся следственные действия и выясняются все обстоятельства трагедии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Черкассами у горе-матери умер младенец и виновными называют социальные службы.

А также мы рассказывали о том, что во Львовской области отец отлупил маленького сына ремнем и попал под суд.

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