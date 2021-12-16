Под Полтавой трагически погибла маленькая девочка, пока ее мама бегала в магазин

В городе Лубны Полтавской области произошла страшная трагедия. Мама полуторагодовалой девочки выбежала в магазин поблизости, а в ее отсутствие в доме произошел пожар.

Детали рассказала пресс-секретарь службы спасения Светлана Рыбалко в комментарии для " Суспільне ".

Трагедия произошла 15 декабря по улице Камянопотоцкой. Поздно вечером 31-летняя мама выбежала в магазин недалеко от дома.

Предположительно в это время полуторагодовалая девочка уже спала.

Женщина вернулась около 22:00 и увидела задымление. Она вместе с соседкой кинулась в дом, чтобы отыскать девочку в комнате и спасти, но им это не удалось. На место происшествия вызвали службу спасения.

Спасатели нашли девочку на полу около дверей. Медики проводили реанимационные действия, но, к сожалению, спасти ребенка им не удалось. Малышка погибла.

Мама погибшего ребенка отравилась продуктами горения и ее экстренно госпитализировали в местную больницу.

По словам заместителя главного врача Лубенской больницы, состояние женщины оценивается как среднетяжелое.

Тело погибшего ребенка оправлено на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

На данный момент проводятся следственные действия и выясняются все обстоятельства трагедии.