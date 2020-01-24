Под Полтавой в школе умерла девочка: новые подробности трагедии

Под Полтавой в школе умерла девочка (Коллаж РБК-Украина)

14-летняя школьница умерла на перемене в школе на руках у врачей

В Полтавской области в школе на перемене умерла 14-летняя девочка. К сожалению, школьница скончалась на руках у медиков, врачи не смогли спасти ее. Сейчас стали известны подробности смерти девочки. Погибшую звали Виктория Кононенко. Вскрытие показало, что она умерла от острой сердечной недостаточности 22 января.

В пятницу, 24 января, Викторию похоронили в селе Максимовка Кременчугского района. Подруга погибшей Мариенна Слюсаренко рассказала, что у Вики были проблемы с сердцем, она рассказывала, что ей должны заменить сердечный клапан, но нужна дорогостощая операция. В тот день девочка чувствовала себя плохо. После первого урока почувствовала себя слабой, а после третьего подошла к парте и потеряла сознание. Перед смертью на переменке она обняла подружку, сообщает "Суспильне. Полтава".

По словам директора школы, медсестра учебного заведения до приезда медиков оказывала Вике первую помощь, но медикам не удалось спасти девочку.

Родители погибшей живут очень скромно, так как в семье еще трое детей. Мать Виктории Кононенко специально ездила в Киев на заработки, чтобы прокормить семью и собрать на операцию для дочки.

Под Полтавой умерла 14-летняя девочка (YouTube)