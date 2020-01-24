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Під Полтавою у школі померла дівчинка: нові подробиці трагедії

STYLERЖиття    24.01.2020 - 16:46
Під Полтавою у школі померла дівчинка: нові подробиці трагедії
Під Полтавою у школі померла дівчинка (Колаж РБК-Україна)

14-річна школярка померла на перерві в школі на руках у лікарів

У Полтавській області в школі на перерві померлаа 14-річна дівчинка. На жаль, школярка померла на руках у медиків, лікарі не змогли врятувати її. Зараз стали відомі подробиці смерті дівчинки. Загиблу звали Вікторія Кононенко. Розтин показав, що вона померла від гострої серцевої недостатності 22 січня.

У п'ятницю, 24 січня, Вікторію поховали в селі Максимівка Кременчуцького району. Подруга загиблої Мариенна Слюсаренко розповіла, що у Віки були проблеми з серцем, вона розповідала, що їй повинні замінити серцевий клапан, але потрібна дорогостощая операція. Того дня дівчинка відчувала себе погано. Після першого уроку відчула себе слабкою, а після третього підійшла до парті і втратила свідомість. Перед смертю на перерві вона обняла подружку.

За словами директора школи, медсестра навчального закладу до приїзду медиків надавала Їй першу допомогу, але медикам не вдалося врятувати дівчинку.

Батьки загиблої живуть дуже скромно, так як в родині ще троє дітей. Мати Вікторії Кононенко спеціально їздила в Київ на заробітки, щоб прогодувати сім'ю і зібрати на операцію дочки.

Під Полтавою померла 14-річна дівчинка (YouTube)

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