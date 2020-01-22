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Под Полтавой в школе на перемене умерла девочка: медики были рядом

STYLERЖизнь    22.01.2020 - 16:27
Под Полтавой в школе на перемене умерла девочка: медики были рядом
В школе под Полтавой умерла девочка (Коллаж РБК-Украина)

Под Полтавой после урока в школе умерла 14-летняя девочка

В Полтавской области в школе на перемене умерла 14-летняя девочка. Ей стало плохо после урока и преподаватели вызвали скорую помощь. Когда приехали медики выяснилось, что у школьницы, которая училась в восьмом классе, были проблемы с сердцем.

К сожалению, 14-летняя девочка умерла в присутствии врачей, медики не смогли спасти подростка. В данный момент истинную причину смерти ребенка не сообщают, тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. Причину кончину девочки установит вскрытие. Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификацией статьи 115 Уголовного кодекса Украины для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств трагедии.

Как мы ранее сообщали, похожий случай произошел в оккупированном Крыму. Там на уроке внезапно скончался ученик 10 класса. У мальчика были проблемы с сердцем и он даже был освобожден от физкультуры. К сожалению, медикам не удалось спасти школьника.

Также мы сообщали, что в Киеве повестку в армию на срочную службу получил 12-летний мальчик - ребенка призвали по ошибке, перепутав возраст. Об этом случае рассказала мать ребенка.

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