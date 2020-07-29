Під Полтавою розстріляли авто на трасі: стали відомі деталі НП (фото)

Під Полтавою розстріляли авто (колаж РБК-Україна)

У машині виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями

Під Полтавою невідомі розстріляли автомобіль, в результаті чого загинула людина у салоні транспорту. Інцидент стався на трасі Київ - Харків 29 липня.

Розстріляну машину - чорний Mercedes-Benz S-Class - виявили недалеко від міста Пирятин близько чотирьох годин дня.

За попередніми даними, загиблий - житель Донецької області, 1985 року народження. Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

Разом з тим в мережі називають ім'я жертви обстрілу, який нібито був кримінальним "авторитетом" і широко відомим у злочинному світі.

"За нашими джерелами в правоохоронних органах, вбитим чоловіком в автомобілі на трасі Київ - Харків є особа, широко відома в злочинному світі. Мова іде про Олександра Мазура.", - йдеться в повідомленні на Telegram-канал "Новина".

Також в мережі опублікували фото чоловіка.

Олександр Мазур (фото: t.me/c)

Правоохоронці з'ясовують усі деталі та обставини події. На місці працює слідчо-оперативна група.

На знімках можна побачити чотири кульові отвори в склі на дверцятах з боку водія. Саме авто стоїть в десяти метрах від розвороту на трасу.

Під Полтавою розстріляли кримінального "авторитета" у Mercedes біля траси Київ - Харків (Фото: pl.npu.gov.ua / t.me/c)

Раніше повідомлялося, що недавно під Києвом бізнесмена застрелили на очах дитини, і пізніше з'явилися скандальні подробиці.