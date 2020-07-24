Под Киевом бизнесмена застрелили на глазах ребенка: всплыли скандальные подробности

Убийство Игоря Плекана под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Под Киевом расстреляли авто, в котором ехал Игорь Плекан с маленьким сыном

Выяснились скандальные подробности про 44-летнего бизнесмена Игоря Плекана, которого расстреляли под Киевом. Вице-президент боксерского клуба погиб в собственном авто, где находился в момент обстрела его 7-летний сын, рядом с селом Артемовка Бориспольского района.

После новости про этот вопиющий случай появились сообщения про причастность Игоря Плекана к ряду громких преступлений.

Так, Сергей Мазур, соучредитель организации С14, заявил в Facebook, что Плекан являлся организатором покушения на него два года назад. Тогда в дом активиста бросили гранату и чудом выжил его отец.

"Я узнал, что организатора Игоря Плекана расстреляли неизвестные лица. И часть из этих "неизвестных" я по фамилиям знаю. Это конкретные полицейские, которые несмотря на все доводы и обещания не задержали его еще полтора года назад и не сохранили тем самым убийце жизнь", - написал Мазур.

Также активист уточнил, что Плекана сложно назвать "бизнесменом", так как его бизнес - это "российское бабло, теракты, убийства, незаконные наливайки и игровые автоматы".

"В моих материалах дела есть интересное и про схрон оружия его (Игоря Плекана. - Ред.), и про связи в оккупированном Крыму, и про его намерения делать в стране переворот. Бедный предприниматель", - добавил Мазур.

А военкор Александр Войтко написал в соцсетях, что Плекан причастен к группировке "Торпедо". И на их счету ряд громких преступлений. Среди них теракт на День Независимости возле Кабмина в 2017 году, обстрел польского консульства из РПГ, подрыв венгерского памятника и несколько нападений на синагоги.

"Все задания передавались и оплачивались из Москвы через посредников во время встреч в Европе", - заявил журналист.

Напомним, что в полиции подтвердили, что в селе Артемовка неизвестный совершил прицельные выстрелы из пистолета в автомобиль Тoyota Сamry. Погибшим является Игорь Плекан, а в авто в это время был его сын.