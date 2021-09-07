Под Полтавой дети разгромили кладбище (фото)

В селе Красный Луч Полтавской области в полицию 4 сентября пришло сообщение от местной жительницы, что кто-то повредил несколько надгробных плит.

Полиция составила административные протоколы по статье 184 в отношении родителей малолетних правонарушителей - невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Когда правоохранители приехали на место инцидента, то выяснили, что к акту вандализма причастны местные малолетние дети 2014 года рождения.

Напомним, в Киеве группа школьников уничтожала детскую площадку. Инцидент произошел на Лесном массиве 2 сентября. Трое детей подняли самокаты на теннисный стол и начали кататься на нем. Такой поступок возмутил жителей столицы.

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Повреждения могильных плит правоохранители обнаружили, когда делали обход территории. Полицейские установили личности и разыскали вандалов, ими оказались парни 13 и 14 лет.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.