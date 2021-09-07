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Під Полтавою діти розгромили кладовище (фото)

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Полтава, Вівторок 07 вересня 2021 20:09
Під Полтавою діти розгромили кладовище (фото) Колаж РБК-Україна: під Полтавою діти розгромили кладовище
Автор: Роман Мирончук

У селі Красний Луч Полтавської області в поліцію 4 вересня прийшло повідомлення від місцевої жительки, що хтось пошкодив кілька надгробних плит.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Коли правоохоронці приїхали на місце інциденту, то з'ясували, що до акту вандалізму причетні місцеві малолітні діти 2014 року народження.

Під Полтавою діти розгромили кладовище (фото)Під Полтавою діти розгромили кладовище (фото)

Під Полтавою діти розгромили надгробні плити (фото: pl.npu.gov.ua)

Поліція склала адміністративні протоколи за статтею 184 відносно батьків малолітніх правопорушників - невиконання батьками обов'язків по вихованню дітей.

Нагадаємо, у Києві група школярів знищувала дитячий майданчик. Інцидент стався на Лісовому масиві 2 вересня. Троє дітей підняли самокати на тенісний стіл і почали кататися на ньому. Такий вчинок обурив жителів столиці.

Ми також писали про те, що на Прикарпатті підлітки розбили могили на кладовищі і зняли це на відео.

Пошкодження могильних плит правоохоронці виявили, коли робили обхід території. Поліцейські встановили особи і розшукали вандалів, ними виявилися хлопці 13 і 14 років.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

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