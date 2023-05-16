МакДональдз відкрилися у нових містах: адреси та графік роботи

У Полтаві і Кременчуці відновили роботу заклади мережі МакДональдз, які були зачинені від 24 лютого 2022 року.
Де відкрилися "маки" та як працюють заклади - читайте нижче в матеріалі Styler.
Полтавський ресторан "швидкої" їжі запрацював за адресою вулиця Європейська, 187-А.
Наразі заклад працює з 09:00 до 22:00, однак, як повідомляють місцеві пабліки, тривалість роботи буде збільшуватися.
Як і всі інші заклади мережі, на час повітряної тривоги, МакДональдз буде зачинятися.
У Полтаві та Кременчуці відкрилися "маки" (фото: 0532.ua)
Натомість відвідувачі зможуть пройти до укриття, яке розташоване на вулиці Європейській, 173.
Крім того, свою роботу відновив і заклад у Кременчуці за адресою вулиця Київська, 6.
Мешканці міста чекали на відкриття МакДональдз, адже із самого ранку вишиковуються в черги, щоб зробити замовлення.
Повідомляють, що черга на МакДрайв утворилася ще о 8:30 ранку, за пів години до відкриття закладу.
Додамо, що полтавський заклад розташований на вулиці, що веде до центру міста та водночас поруч з автомагістраллю Київ - Харків.
Ресторан у Кременчуці - біля транспортного сполучення Дніпро-Кременчук-Київ, куди зручно завітати під час поїздки, аби скуштувати смачні страви та відпочити в озелененій зоні неподалік.
Тому обидва заклади є зручними для місцевих жителів і для гостей міста.
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Крім того, заклади працюють у Житомирі, Івано-Франківську, Вінниці, Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Тернополі, Черкасах, Білій Церкві, Борисполі, Броварах, Бучі, у Київській області у селі Гора та селі Лісники, а також у селі Софіївська Борщагівка на околиці столиці.
Раніше ми писали про скандальне будівництво нового МакДональдз у Броварах.