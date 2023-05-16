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МакДональдс открылись в новых городах: адреса и график работы

В Полтаве и Кременчуге открылся МакДональдз (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Полтаве и Кременчуге возобновили работу заведения сети МакДональдз, которые были закрыты с 24 февраля 2022 года.

Где открылись "маки" и как работают заведения - читайте ниже в материале Styler.

Адреса и график работы МакДональдз

Полтавский ресторан "быстрой" еды заработал по адресу улица Европейская, 187-А.

В настоящее время заведение работает с 09:00 до 22:00, однако, как сообщают местные паблики, продолжительность работы будет увеличиваться. Как и все остальные заведения сети, во время воздушной тревоги, МакДональдз будет закрываться.

В Полтаве и Кременчуге открылись "маки" (фото: 0532.ua)

Зато посетители смогут пройти к укрытию, расположенному на улице Европейской, 173.

Кроме того, свою работу возобновило заведение в Кременчуге по адресу улица Киевская, 6.

Жители города ждали открытия МакДональдза, ведь с самого утра выстраиваются в очереди, чтобы сделать заказ. Сообщают, что очередь на МакДрайв образовалась еще в 8:30 утра, через полчаса в открытие заведения.

Где еще открыт МакДональдз по Украине

Киев

  • просп. Гагарина, 2-а
  • просп. Бажана, 3-б
  • ул. Гришко, 7
  • ул. Вышгородская, 33-а
  • ул. Большая Васильковская, 22
  • просп. Броварской, 27
  • просп. Полладина, 7-а
  • просп. Курбаса, 19-а
  • просп. Оболонский, 26-а
  • ул. Е. Сверстюка, 1
  • просп. Победы, 138
  • просп. Бажана, 8
  • ул. Хоткевича Игната, 1-в
  • просп. Степана Бандеры, 12-а
  • ул. Оноре де Бальзака, 2-я
  • ул. Миколайчука,16
  • пл. Героев Бреста, 5
  • ул. Архитектора Вербицкого, 1
  • пл. Севастопольская, 1
  • ул. Крещатик, 19-А
  • ул. Борщаговская, 2-б
  • ул. Ползунова, 6
  • ул. Георгия Кирпы, пятая

Одесса

  • ул. Пантелеймоновская, 17;
  • ул. Дерибасовская, 23/1;
  • пл. Независимости, 1;
  • ул. Черняховского, 1-б;
  • ул. Краснова, 14а.

Днепр

  • пл. Старомостова, 5
  • просп. Гагарина, 128
  • просп. Героев, 2-В
  • Кондратюка, 2-В
  • просп. Слобожанском, 1-А.

Львов

  • просп. Свободы, 35

  • просп. Черновола, 12
  • просп. Шевченко, 7
  • ул. Владимира Великого, 24-а
  • ул. Под Дубом, 7 Б
  • Пустомытовский р-н, ул. Стрыйская, 30 А
  • просп. Червоной Калины, 60 Б

Кроме того, заведения работают в Житомире, Ивано-Франковске, Виннице, Луцке, Ровно, Хмельницком, Тернополе, Черкассах, Белой Церкви, Борисполе, Броварах, Буче, в Киевской области в селе Гора и селе Лесники, а также в селе Софиевская Борщаговка на окрестности столицы.

Раньше мы писали оскандальном строительстве нового МакДональдза в Броварах.

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МакДональдзПолтава