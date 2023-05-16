МакДональдс открылись в новых городах: адреса и график работы

В Полтаве и Кременчуге возобновили работу заведения сети МакДональдз, которые были закрыты с 24 февраля 2022 года.
Где открылись "маки" и как работают заведения - читайте ниже в материале Styler.
Полтавский ресторан "быстрой" еды заработал по адресу улица Европейская, 187-А.
В настоящее время заведение работает с 09:00 до 22:00, однако, как сообщают местные паблики, продолжительность работы будет увеличиваться. Как и все остальные заведения сети, во время воздушной тревоги, МакДональдз будет закрываться.
В Полтаве и Кременчуге открылись "маки" (фото: 0532.ua)
Зато посетители смогут пройти к укрытию, расположенному на улице Европейской, 173.
Кроме того, свою работу возобновило заведение в Кременчуге по адресу улица Киевская, 6.
Жители города ждали открытия МакДональдза, ведь с самого утра выстраиваются в очереди, чтобы сделать заказ. Сообщают, что очередь на МакДрайв образовалась еще в 8:30 утра, через полчаса в открытие заведения.
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Кроме того, заведения работают в Житомире, Ивано-Франковске, Виннице, Луцке, Ровно, Хмельницком, Тернополе, Черкассах, Белой Церкви, Борисполе, Броварах, Буче, в Киевской области в селе Гора и селе Лесники, а также в селе Софиевская Борщаговка на окрестности столицы.
Раньше мы писали оскандальном строительстве нового МакДональдза в Броварах.