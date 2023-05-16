МакДональдс открылись в новых городах: адреса и график работы

Адреса и график работы МакДональдз

Полтавский ресторан "быстрой" еды заработал по адресу улица Европейская, 187-А.

В настоящее время заведение работает с 09:00 до 22:00, однако, как сообщают местные паблики, продолжительность работы будет увеличиваться. Как и все остальные заведения сети, во время воздушной тревоги, МакДональдз будет закрываться.

В Полтаве и Кременчуге открылись "маки" (фото: 0532.ua)

Зато посетители смогут пройти к укрытию, расположенному на улице Европейской, 173.

Кроме того, свою работу возобновило заведение в Кременчуге по адресу улица Киевская, 6.

Жители города ждали открытия МакДональдза, ведь с самого утра выстраиваются в очереди, чтобы сделать заказ. Сообщают, что очередь на МакДрайв образовалась еще в 8:30 утра, через полчаса в открытие заведения.

Где еще открыт МакДональдз по Украине

Киев

просп. Гагарина, 2-а

просп. Бажана, 3-б

ул. Гришко, 7

ул. Вышгородская, 33-а

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

просп. Полладина, 7-а

просп. Курбаса, 19-а

просп. Оболонский, 26-а

ул. Е. Сверстюка, 1

просп. Победы, 138

просп. Бажана, 8

ул. Хоткевича Игната, 1-в

просп. Степана Бандеры, 12-а

ул. Оноре де Бальзака, 2-я

ул. Миколайчука,16

пл. Героев Бреста, 5

ул. Архитектора Вербицкого, 1

пл. Севастопольская, 1

ул. Крещатик, 19-А

ул. Борщаговская, 2-б

ул. Ползунова, 6

ул. Георгия Кирпы, пятая

Одесса

ул. Пантелеймоновская, 17;

ул. Дерибасовская, 23/1;

пл. Независимости, 1;

ул. Черняховского, 1-б;

ул. Краснова, 14а.

Днепр

пл. Старомостова, 5

просп. Гагарина, 128

просп. Героев, 2-В

Кондратюка, 2-В

просп. Слобожанском, 1-А.

Львов

просп. Свободы, 35

просп. Черновола, 12

просп. Шевченко, 7

ул. Владимира Великого, 24-а

ул. Под Дубом, 7 Б

Пустомытовский р-н, ул. Стрыйская, 30 А

просп. Червоной Калины, 60 Б

Кроме того, заведения работают в Житомире, Ивано-Франковске, Виннице, Луцке, Ровно, Хмельницком, Тернополе, Черкассах, Белой Церкви, Борисполе, Броварах, Буче, в Киевской области в селе Гора и селе Лесники, а также в селе Софиевская Борщаговка на окрестности столицы.