В Полтаве женщина родила на остановке и отказалась от малыша: известна причина

В Полтаве, на автобусной остановке в микрорайоне Левада, женщина родила здорового малыша. Однако после рождения ребенка, женщина внезапно от нее отказалась.

Инцидент произошел около 8 утра. У женщины на остановке начались стремительные роды и прохожим пришлось помочь роженицы, так как малыш решил появиться на свет до приезда скорой помощи.

"Вызов про роды поступил в 7:34. Женщина, которая рожала не впервые, была без родных. Приехала она из Кременчуга. Там ей помогала какая-то женщина. Она держала в полотенце новорожденного", - рассказала заместитель главного врача Лариса Мирошниченко.

Когда на остановку приехали медики, малыш уже появился на свет и в больницу их госпитализировали вместе. Женщине около 30 лет и малышка появилась на свет доношенной и здоровой, ее вес составил 3200.

"Состояние здоровья матери и ребенка не вызывает беспокойства у врачей. Женщина вероятна тоже была шокирована тем, где у нее прошли роды. Так уж вышло", - добавила заместитель главного врача Елена Коротич.

Женщина родила ребенка порямо на остановке (Видео:YouTube/Полтавское ТВ)

А позже стало известно, что в роддоме женщина написала отказ от новорожденной девочки. Она отказалась ее кормить грудным молоком и объяснила, что уже воспитывает мальчика, а двое детей для нее станет неподъемной ношей.

Работники социальных служб составили акт и официальный отказ не повлечет за собой правовых последствий.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинская ведущая поехала в роддом прямо со съемочной площадки.

А также рассказывали о том, что во Львове провели уникальную операцию новорожденной девочке.