У Полтаві жінка народила на зупинці і відмовилася від маляти: відома причина

У Полтаві, на автобусній зупинці в мікрорайоні Левада, жінка народила здорового малюка. Однак після народження дитини, жінка раптово від неї відмовилася.

Інцидент стався близько 8 ранку. У жінки на зупинці почалися стрімкі пологи і перехожим довелося допомогти породіллі, так як малюк вирішив з'явитися на світ до приїзду швидкої допомоги.

"Виклик про пологи вступив у 7:34. Жінка, яка народжувала не вперше, була без рідних. Приїхала вона з Кременчука. Там їй допомагала якась жінка. Вона тримала в рушнику новонародженого", - розповіла заступник головного лікаря Лариса Мірошниченко.

Коли на зупинку приїхали медики, малюк вже з'явився на світ у лікарню їх госпіталізували разом. Жінці близько 30 років і дівчинка з'явилася на світ доношеною і здоровою, її вага склала 3200.

"Здоров'я матері та дитини не викликає занепокоєння у лікарів. Жінка імовірна теж була шокована тим, де у неї пройшли пологи. Так вже вийшло", - додала заступник головного лікаря Олена Коротич.

Жінка народила дитину порямо на зупинці (Відео:YouTube/Полтавське ТБ)

А пізніше стало відомо, що у пологовому будинку жінка написала відмову від новонародженої дівчинки. Вона відмовилася її годувати грудним молоком і пояснила, що вже виховує хлопчика, а двоє дітей для неї стане непідйомною ношею.

Працівники соціальних служб склали акт і офіційна відмова не спричинить за собою правових наслідків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українська ведуча поїхала в пологовий будинок прямо зі знімального майданчика.

А також розповідали про те, що у Львові провели унікальну операцію новонародженій дівчинці.