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Со съемочной площадки в роддом: украинская ведущая экстремально стала мамой в третий раз

STYLERПерсоны    29.07.2019 - 10:37
Со съемочной площадки в роддом: украинская ведущая экстремально стала мамой в третий раз
Анна Заклецкая с семьей (фото: facebook.com/anna.zakletska)

Ведущая Анна Заклецкая с мужем уже воспитывают сыночка Любчика и дочурку Зорянку

Известная украинская теле- и радиоведущая, заслуженная артистка Украины Анна Заклецкая стала мамой в третий раз. При чем, ведущую забрали в роддом прямо со съемочной площадки.

"Не успели даже грим нанести, когда стало понятно, что через несколько часов гримировать уже придется двоих. Мы ждали пополнения в семье в начале августа. Уже несколько недель везде вожу с собой "тревожный чемоданчик". Но Ева (именно так счастливые родители назвали свою доченьку - ред.) решила, что уже пора. Вечером началось", - рассказала Аня.

Однако, в роддоме оказалось, что волноваться рановато, и врач отправил семью отдыхать домой.

"В 4:30 проснулась от нетипичной интенсивности. И быстро в роддом. Все прошло естественно, больно, но быстро. В 6:47 малышка уже лежала на груди и кряхтела", - говорит Аня.

Со съемочной площадки в роддом: украинская ведущая экстремально стала мамой в третий раз

Анна Заклецкая с семьей (фото: facebook.com/anna.zakletska)

Ведущая считает, что украинцев должно быть больше, активно расширяет свое семейство и призывает всех украинок рожать детей.

"Трое - хорошо, но не предел. Дети - это чудо, радость, счастье, укрепление рода, но  точно не преграда для деловой активности", - говорит она.

Со съемочной площадки в роддом: украинская ведущая экстремально стала мамой в третий раз

Анна Заклецкая с семьей (фото: facebook.com/anna.zakletska)

Уходить в декретный отпуск Аня не собирается. Уже в ближайшее время планирует продолжить профессиональную деятельность.

Добавим, что у Ани и ее мужа Алексея уже есть двое детей: сын Любчик и дочь Зорянка.

Со съемочной площадки в роддом: украинская ведущая экстремально стала мамой в третий раз

Анна Заклецкая с семьей (фото: facebook.com/anna.zakletska)

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