В Полтаве вандалы разгромили мемориал в честь погибших воинов АТО (фото)

Сегодня, 30 ноября, вандалы разбили мемориальную электронную дочку, которую установили в прошлом году в честь воинов АТО, отдавших свои жизни за территориальную целостность Украины. Об инциденте стало известно около 8 часов утра, сообщает полиция Полтавской области.

Интерактивная доска была установлена 6 марта 2018 года на Аллее памяти погибших защитников Украины в сквере им. И.П. Котляревского. На ней отображалась информация об украинских воинах, которые погибли на Донбассе.

В Полтаве нелюди разбили доску в честь погибших воинов АТО (фото: facebook.com/nataliya.kostina.98)

Идея создания аллеи памяти принадлежит матерям погибших участников АТО. В парке сделали центральную аллею и дорожки, места для отдыха с лавочками и установили памятник. На все это было выделено 1,5 миллиона гривен.

В Полтаве нелюди разбили доску в честь погибших воинов АТО (фото: facebook.com/nataliya.kostina.98)

В данное время полиция разыскивает вандалов. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганства.

В Полтаве нелюди разбили доску в честь погибших воинов АТО (фото: facebook.com/nataliya.kostina.98)

Жители Полтавы сильно возмущены данным инцидентом и считают, что это не просто хулиганство, а целенаправленный акт вандализма.

В Полтаве нелюди разбили доску в честь погибших воинов АТО (видео: YouTube)

Вот что пишут пользователи сети по этому поводу.

Эта провокация должна иметь ответ, а лучшим ответом будет коллективное обращение, официальное заявление, неравнодушных граждан, жителей города, в НПУ с требованием найти вандалов и подвергнуть их наказанию по закону. А вот если это еще и огнестрел, то это может стать интересным еще и СБУ, поскольку может рассматриваться как акт терроризма, а для этого должна быть проведена качественная экспертиза. Если же это дело замолчать и оставить на уровне комментариев и постов в соцсетях, то подобные вещи будут, к сожалению, продолжатся и дальше, и их формы примут еще более массовый и угрожающий характер;

Это банальное запугивание полтавчан. Они знают наши возможности, вот и манипулируют ими. Так надо требовать у власти Полтавской области, чтобы действовали!

Ужас, что творится, к чему катится мир, не имеют ничего святого.

Скриншоты с Facebook

Напомним, что у известного ветерана АТО, а ныне патрульного Василия Коряка в ночь на 23 ноября сгорел дом.