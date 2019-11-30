В Полтаве вандалы разгромили мемориал в честь погибших воинов АТО (фото)

В Полтаве неизвестные разбили памятную доску в честь погибших воинов АТО
Сегодня, 30 ноября, вандалы разбили мемориальную электронную дочку, которую установили в прошлом году в честь воинов АТО, отдавших свои жизни за территориальную целостность Украины. Об инциденте стало известно около 8 часов утра, сообщает полиция Полтавской области.
Интерактивная доска была установлена 6 марта 2018 года на Аллее памяти погибших защитников Украины в сквере им. И.П. Котляревского. На ней отображалась информация об украинских воинах, которые погибли на Донбассе.
В Полтаве нелюди разбили доску в честь погибших воинов АТО (фото: facebook.com/nataliya.kostina.98)
Идея создания аллеи памяти принадлежит матерям погибших участников АТО. В парке сделали центральную аллею и дорожки, места для отдыха с лавочками и установили памятник. На все это было выделено 1,5 миллиона гривен.
В Полтаве нелюди разбили доску в честь погибших воинов АТО (фото: facebook.com/nataliya.kostina.98)
В данное время полиция разыскивает вандалов. Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту хулиганства.
В Полтаве нелюди разбили доску в честь погибших воинов АТО (фото: facebook.com/nataliya.kostina.98)
Жители Полтавы сильно возмущены данным инцидентом и считают, что это не просто хулиганство, а целенаправленный акт вандализма.
В Полтаве нелюди разбили доску в честь погибших воинов АТО (видео: YouTube)
Вот что пишут пользователи сети по этому поводу.
Скриншоты с Facebook
Напомним, что у известного ветерана АТО, а ныне патрульного Василия Коряка в ночь на 23 ноября сгорел дом.