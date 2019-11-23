У известного ветерана АТО сгорел до тла дом (фото)

У ветерана АТО сгорел дом (фото: Оксана Джастми/Facebook)

Друг военного сообщил, что у него сгорел полностью дом

У известного ветерана АТО, а ныне патрульного Василия Коряка в ночь на 23 ноября загорелся дом. Жилище сгорело полностью. Об этом на своей странице в Facebook сообщил друг военного Мартин Брест. По словам Бреста, причина пожара пока что неизвестна.

Жена Василия Коряка сообщила в соцсети, что пожар произошел очень быстро, но к счастью, вся семья цела и невредима.

"Пожар - это очень быстро. Мы целы. Дома нет. Проснемся, пройдемся - напишем подробности. Вася спит, после 3 только легли, не будите его) Надо беречь себя. Но не стоит сберегать вещи - они тленны. Почему-то особенно в детских комнатах....", - написала Оксана и опубликовала фотографии пожара.

Пожар у Василия Коряка (фото: Оксана Джастми/Facebook)

Сам ветеран и полицейский Василий Коряк написал, что причина, скорее всего в замыкании проводки в сарае, который был пристроен к дому.

"Когда я выскочил, уже ничего не смог сделать со своими тремя огнетушителями. Не диверсия и не поджог, точно. Документы, оружие, какую-то часть вещей тоже вынесли. Машины успели отогнать. Живем у родителей (соседний дом), еда и одежда есть", — написал Василий.