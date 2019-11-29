Отобранные жизни и сломанные судьбы: в сети показали черно-белую реальность Донбасса (фото)

Донбасс в 2019 году (фото: mil.gov.ua)

В сети опубликовали черно-белые фотографии оккупированного Донбасса

В сети показали ужасные последствия войны на Донбассе. На странице фонда "Повернись живим" опубликовали черно-белые фотографии суровой реальности Донбасса. На снимках можно увидеть устрашающие пейзажи местности после обстрелов, которые там велись.

"Километры выжженной украинской земли, горы кирпича на месте бывших домов, отобранные жизни, разрушенные судьбы. Это все, что оставляет после себя "русский мир". Все, что он несет, – пустота, разруха, горе, война", – написали под фотографиями.

Последствия войны на Донбассе (facebook.com/backandalive)

В комментариях украинцы отметили, что такие фотографии стоит показывать чаще, чтобы люди не забывали, что собой несет "русский мир".

Не верится, что это у нас, в Украине, в XXI веке. Воистину "братская любовь", будь она не ладна!

Шире показывать надо такое миру хотя русский мир настолько вьедливая штука что любители скажут вы все врете это не мы нас там нет.

Німі беззаперечні докази "братньої любові" .... Я досі не можу зрозуміти що заборгувала України особам які покликали це в свій дім.

Боже, зупини цю війну, дай миру спокій нашому народові.

Скриншот комментариев