В Полтаве пятиклассник затерроризировал всю школу: "я знаю, где ты живешь, ходи и оглядывайся"

Пятиклассник Володя держит в страхе весь свой лицей №6 "Лидер", в котором учится в пятом классе. Он не слушает учителей, директора школы. На уроки мальчик приносит ножи, газовый баллончик и даже сигареты. Недавно травмировал одноклассницу, кинув ей в голову кусок свинца. Родители на постоянные скандалы и замечания не реагируют, а сына – поддерживают.

Глава родительского комитета сообщила, что родители и ученики пятого класса решили не приходить на занятия, так как боятся за безопасность детей.

"Сегодня мы решили, что наш класс не пойдет в школу, это 33 ученика. Дело в том, что мы не хотим поддавать опасности наших детей. В этом году в наш класс перевели Владимира. Четыре года он запугивал учеников младшей школы и учителя. Лицей сначала отказал ему в обучении в 5 классе, так как уровень знаний – нулевой. Но мама пошла с жалобами в управление образования и там решили, что лицей обязан перевести его в 5 класс", - рассказала женщина.

Она добавила, что недавно одна из девочек получила сотрясение мозга из-за того, что одноклассник кинул ей в голову кусок свинца. После перевода в 5 класс поведение парня совершенно не изменилось, и он продолжает держать в страхе не только школьников, но и учителей.

"Он запугивает, бьет других учеников, крадет их вещи. Авторитетов в школе у него нет. Он угрожает учительнице: "Я знаю, где ты живешь, ходи и оглядывайся". Проблема в том, что сына полностью поддерживают родители и его отец входит в криминальную группировку. Об этом знают в школе и боятся мальчика", - добавили в родительском комитете.

Родители отмечают, что ювенальная полиция в курсе ситуации, так как патруль неоднократно приезжал в лицей. Но правоохранители ничем помочь не могут.

"Сегодня мы будем просить управление образования освободить лицей от этого ученика, так как наши дети боятся ходить на уроки. В знак протеста мы решили, что наши дети не придут на уроки до тех пор, пока будет существовать угроза их жизни и здоровью. Если нам не помогут в управлении, мы будем писать письмо в Министерство", - отметили в родительском комитете.