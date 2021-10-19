У Полтаві п'ятикласник затероризував всю школу: "я знаю, де ти живеш, ходи і озирайся"

П'ятикласник Володя тримає в страху весь свій ліцей № 6 "Лідер", в якому навчається в п'ятому класі. Він не слухає вчителів, директора школи. На уроки хлопчик приносить ножі, газовий балончик і навіть сигарети. Нещодавно травмував однокласницю, кинувши їй в голову шматок свинцю. Батьки на постійні скандали та зауваження не реагують, а сина – підтримують.

Голова батьківського комітету повідомила, що батьки та учні п'ятого класу вирішили не приходити на заняття, оскільки бояться за безпеку дітей.

"Сьогодні ми вирішили, що наш клас не піде в школу, це 33 учні. Річ у тому, що ми не хочемо піддавати небезпеці наших дітей. Цього року в наш клас перевели Володимира. Чотири роки він залякував учнів молодшої школи та вчителя. Ліцей спочатку відмовив йому в навчанні в 5 класі, оскільки рівень знань – нульовий. Але мама пішла зі скаргами в управління освіти й там вирішили, що ліцей зобов'язаний перевести його в 5 клас", - розповіла жінка.

Вона додала, що нещодавно одна з дівчаток отримала струс мозку через те, що однокласник кинув їй в голову шматок свинцю. Після переведення в 5 клас поведінка хлопця абсолютно не змінилося, і він продовжує тримати в страху не тільки школярів, а й вчителів.

"Він залякує, б'є інших учнів, краде їхні речі. Авторитетів у школі у нього немає. Він погрожує вчительці :"я знаю, де ти живеш, ходи та озирайся". Проблема в тому, що сина повністю підтримують батьки і його батько входить в кримінальне угруповання. Про це знають у школі й бояться хлопчика", - додали в батьківському комітеті.

Батьки відзначають, що ювенальна поліція в курсі ситуації, бо патруль неодноразово приїжджав в ліцей. Але правоохоронці нічим допомогти не можуть.

"Сьогодні ми будемо просити управління освіти звільнити ліцей від цього учня, через те, що наші діти бояться ходити на уроки. На знак протесту ми вирішили, що наші діти не прийдуть на уроки до тих пір, поки буде існувати загроза їхньому життю і здоров'ю. Якщо нам не допоможуть в управлінні, ми будемо писати листа до Міністерства", - зазначили в батьківському комітеті.