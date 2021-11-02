В Полтаве дали огромный срок подростку, убившего одним ударом человека ради видео

Что было раньше

Как известно, инцидент произошел 13 октября 2020 года около 16:40 на остановке транспорта в Киевском районе города. Там, тогда 16-летний житель Полтавы нанес телесные повреждения местному 47-летнему мужчине, который от полученных травм скончался в больнице 27 октября.

Также подросток снял видео, на котором обвиняет нетрезвого на вид худощавого телосложения мужчину в наркотической зависимости. Как выяснилось, парень занимается тайским боксом.

Парень свою вину признал.

Какое решение суда

Правоохранители установили дополнительные обстоятельства на основании которых уголовное производство переквалифицировали на часть 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Юношу приговорили к 7-ми годам лишения свободы.