В Полтаве дали огромный срок подростку, убившего одним ударом человека ради видео

В Полтаве 17-летнего подростка, который избил 47-летнего мужчину на остановке и тот умер, приговорили к семи годам лишения свободы.
Об этом сообщает полиция Полтавской области.
Как известно, инцидент произошел 13 октября 2020 года около 16:40 на остановке транспорта в Киевском районе города. Там, тогда 16-летний житель Полтавы нанес телесные повреждения местному 47-летнему мужчине, который от полученных травм скончался в больнице 27 октября.
Также подросток снял видео, на котором обвиняет нетрезвого на вид худощавого телосложения мужчину в наркотической зависимости. Как выяснилось, парень занимается тайским боксом.
Парень свою вину признал.
Правоохранители установили дополнительные обстоятельства на основании которых уголовное производство переквалифицировали на часть 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Юношу приговорили к 7-ми годам лишения свободы.
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