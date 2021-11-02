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В Харькове ради квартиры пытались отравить пенсионера

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Харьков, Вторник 02 ноября 2021 13:21
В Харькове ради квартиры пытались отравить пенсионера Фото: задержание подозреваемых (mvs.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Полиция Харькова предотвратила заказное убийство 64-летнего пенсионера. Его пытались отравить из-за квартиры, поскольку он до этого подписал договор пожизненного содержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

Сообщается, что житель Харькова заказал убийство 64-летнего владельца квартиры, на которую был оформлен договор пожизненного содержания. Завладеть его квартирой решил родной брат сиделки, он нашел человека, который согласился отравить жертву во время совместного застолья.

"Правоохранители оперативно задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им сообщили о подозрении в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Обоим мужчинам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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