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В Полтаве дали огромный срок подростку, убившего одним ударом человека ради видео

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Полтава, Вторник 02 ноября 2021 14:53
В Полтаве дали огромный срок подростку, убившего одним ударом человека ради видео Осудили юношу, убившего мужчину в Полтаве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Полтаве 17-летнего подростка, который избил 47-летнего мужчину на остановке и тот умер, приговорили к семи годам лишения свободы.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Что было раньше

Как известно, инцидент произошел 13 октября 2020 года около 16:40 на остановке транспорта в Киевском районе города. Там, тогда 16-летний житель Полтавы нанес телесные повреждения местному 47-летнему мужчине, который от полученных травм скончался в больнице 27 октября.

Также подросток снял видео, на котором обвиняет нетрезвого на вид худощавого телосложения мужчину в наркотической зависимости. Как выяснилось, парень занимается тайским боксом.

Парень свою вину признал.

Какое решение суда

Правоохранители установили дополнительные обстоятельства на основании которых уголовное производство переквалифицировали на часть 2 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Юношу приговорили к 7-ми годам лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Харькове ради квартиры пытались отравить пенсионера. В частности, житель Харькова заказал убийство 64-летнего владельца квартиры, на которую был оформлен договор пожизненного содержания.

Также мы писали, что в Киеве пассажиры жестоко избили таксиста, который попросил их одеть маски.

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