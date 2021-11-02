У Полтаві дали величезний термін підлітку, який одним ударом вбив чоловіка заради відео

У Полтаві 17-річного підлітка, який побив 47-річного чоловіка на зупинці і той помер , засудили до семи років позбавлення волі.

Що було раніше

Як відомо, інцидент стався 13 жовтня 2020 року близько 16:40 на зупинці транспорту в Київському районі міста. Там, тоді 16-річний житель Полтави завдав тілесні ушкодження місцевому 47-річному чоловікові, який від отриманих травм помер у лікарні 27 жовтня.

Також підліток зняв відео, на якому звинувачує нетверезого на вигляд худорлявої статури чоловіка в наркотичній залежності. Як з'ясувалося, хлопець займається тайським боксом.

Хлопець свою вину визнав.

Яке рішення суду

Правоохоронці встановили додаткові обставини на підставі яких кримінальне провадження перекваліфікували на частину 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Юнака засудили до 7-ми років позбавлення волі.