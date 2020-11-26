В Полтаве оправдали женщину, которая насмерть сбила на "зебре" подростка

В Полтаве Октябрьский райсуд оправдал ресторатора Наталию Саенко за смертельное ДТП, которое она совершила. В 2018 году женщина на своем джипе наехала на переходе на велосипедиста. Им оказался 15-летний Артем Левченко. После аварии мальчик впал в кому и через два месяца умер, не приходя в сознание.

Как сообщает издание "Полтавщина", спустя два года, а именно 25 ноября, суд постановил, что женщина не виновата в смерти Артема.

В решении суда говорится, что велосипедист выехал на пешеходный переход, хотя должен был пересекать проезжую часть, перевозя велосипед в руках. Судья также заявил, якобы владелица ресторанного бизнеса не могла избежать столкновения.

Обвинители отмечали, что Наталья во время аварии говорила по мобильному телефону, но суд постановил, что эти данные не подтверждены. Также владелице бизнеса постановили вернуть арестованное имущество и водительское удостоверение.

Прокурор просил для Саенко 8 лет тюрьмы, но судебное решение оказалось иным. Интересно, что сразу после ДТП Саенко позвонила не в полицию, а родным и в пиццерию, принадлежащую ей.

Суд признал, что ДТП произошло с участием двух транспортных средств. Велосипедист нарушил правила дорожного движения и выехал на пешеходный переход, а должен был пересекать проезжую часть, перевозя велосипед в руках.

Также судья Анатолий Савченко, согласно результатам экспертизы, признал, что обвиняемая Наталья Саенко не могла избежать столкновения. Кроме того, суд признал не допустимым доказательство стороны потерпевших и обвинения о том, что Саенко в момент аварии разговаривала по телефону. Судья зачитывал приговор два часа. Последние 10 минут обвиняемая Наталья Саенко проплакала, а по завершении заседания женщина сразу покинула зал в слезах.

После оглашения приговора мама погибшего Наталья Левченко и тетя погибшего Ирина Сердюк отметили, что на совести Саенко две смерти. Ведь, утром 24 ноября скончался дедушка Артема, который не выдержал такого удара.

Как мы ранее писали, стала известна судьба ресторатора, сбившей на "зебре" подростка, который так и не выжил.