Виновнице ДТП в Полтаве, вследствие которой скончался подросток, объявили о подозрении

Фото: машина, которой сбили подростка (Facebook/Андрей Замахін)

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения

Виновнице дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Полтаве, вследствие которого умер несовершеннолетний парень, сообщили о подозрении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской облатси.

Как отмечается, ей объявили о подозрении по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения во время управления транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего) УК Украины.

Сообщается, что органы прокуратуры Полтавской области осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту совершения ДТП в ноябре прошлого года в центре города, в результате которой погиб ребенок.

В настоящее время в уголовном производстве проводится судебно-медико-криминалистическая и судебно-техническая экспертизы. Кроме этого, допрошены свидетели событий, наложен арест на автомобиль и на видеорегистратор и флеш-носитель, которые находились в автомобиле.

На основании постановлений следственного судьи проведены компьютерно-техническую экспертизу с целью восстановления файлов флеш-накопителя.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Как писал Styler, в Полтаве 8 января умер 15-летний Артем Левченко, которого в ноябре 2018 года на "зебре" сбила владелица ресторанного бизнеса Наталья Саенко на Merсedes-Benz.

Напомним, во Львовской области вследствие столкновения легковушки с микроавтобусом на автодороге Киев - Чоп возле села Ясенов в Бродовском районе погиб ребенок, еще шестеро человек, в том числе трое детей, госпитализированы.