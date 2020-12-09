У Полтаві кілька годин не можуть загасити пожежу в історичному будинку: центр перекритий

У Полтаві горить історичний будинок (колаж РБК-Україна)

У Полтаві в ніч на 9 грудня зайнялася історична будівля - колишній Будинок дворянського зібрання. Він розташований за адресою вулиця Соборності, 31. У будівлі знаходиться нічний клуб "Версаль" і кілька ресторанів.

Як повідомляється на сторінці видання "Полтавщина" в Facebook, вогонь виник ще о 4 ранку, але на момент 8 ранку пожежники не можуть загасити.

У Полтаві горить Будинок дворянського зібрання (фото: facebook.com/poltava.news)

Вранці 9 грудня в історичній будівлі обвалився дах. Через гасіння загоряння рух транспорту перехрестям вулиць Соборності, Європейської і Небесної Сотні обмежений. Причина пожежі поки невідома.

Пожежа почалася з даху будівлі

Пожежу в Полтаві досі гасять (фото: Микола Лисогор)

На момент 8 ранку рух тролейбусів у центрі міста зупинено. Задіяно 14 одиниць техніки та 50 осіб особового складу.

Зазначимо, що Будинок дворянського зібрання побудований в 1810 р. в стилі російського класицизму. Будова дещо відрізняється від інших будівель архітектурного ансамблю. Відмінною особливістю є те, що центральний шестиколонний трикутний портик композитного ордера спирається на виступаючу частину першого поверху, де знаходиться парадний вхід.

Як ми раніше писали, у Харкові невідомі влаштували пожежу на парковці, постраждало кілька авто.