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У Полтаві магазини "перевзулися" у точки для продажу антисептиків (фото)

Полтава, Субота 14 листопада 2020 18:18
У Полтаві магазини "перевзулися" у точки для продажу антисептиків (фото)
У Полтаві магазини знайшли спосіб працювати в карантин вихідного дня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Магазини електроніки "прикинулися" точками для продажу антисептиків

У Полтаві в торгових центрах великі магазини побутової техніки та мобільної електроніки продовжили працювати у вихідні дні. Проте, тепер вони позиціонують себе як точки для продажу антисептиків. Що відбувається у полтавських торгових центрах – розповіли в Telegram-каналі PavlovskyNews.

Як повідомляється, "перепрофілізація" була в більшості випадків формальною – для легалізації роботи магазину.

"По всьому місту діє карантин вихідного дня, але в безлічі випадків відбувається це формально. Як повідомляють нам передплатники, приміром, магазини мобільного зв'язку і побутової техніки в ТРЦ пояснюють свою роботу продажем засобів індивідуального захисту від COVID-19", – йдеться у підписі до опублікованих фото в ТЦ у Полтаві.

У Полтаві магазини &quot;перевзулися&quot; у точки для продажу антисептиків (фото)

У Полтаві магазини &quot;перевзулися&quot; у точки для продажу антисептиків (фото)

У Полтаві магазини &quot;перевзулися&quot; у точки для продажу антисептиків (фото)

У Полтаві магазини &quot;перевзулися&quot; у точки для продажу антисептиків (фото)

Як в ТЦ в Полтаві працюють магазини в "карантин вихідного дня" (фото: t.me/pavlovskynews)

Також повідомляється, що адміністрація ТЦ покриває орендарів.

"До речі, адміністрації торгових центрів не забороняє працювати підприємцям. Їм при появі перевірки порадили говорити, що вони прийшли на прибирання своєї площі", – додав журналіст Андрій Павловський.

Також ми писали про те, що відбувається "в карантин вихідного дня" в різних містах України. Фото і подробиці – у нашому ексклюзивному матеріалі.

Нагадаємо, що в Рівному на акцію протесту проти "карантину вихідного дня" зібралися підприємці ринків області. Вони вимагають від місцевої влади дозволити їм працювати.

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