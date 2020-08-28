Полтавчанин уснул в холодильнике с пельменями: видео из супермаркета

В Полтаве мужчина заснул в супермаркете прямо в холодильной камере с пельменями. Молодого человека сняли на видео в тот момент, когда он мирно сопел в обнимку с замороженными продуктами.

В каком именно супермаркете произошел инцидент, не уточняется. Курьезное видео появилось на ресурсе greenpost.ua со ссылкой на "Криминальную Украину".

На курьезном видео можно рассмотреть, что молодой человек снял тапочки и залез в холодильную камеру для хранения пельменей. Причем стекло на камере было сверху почти закрыто, но ноги он оставил в режиме "проветривание".

В каком состоянии в этот момент находится молодой человек, и что было с ним потом, сейчас уточняется.

В Полтаве мужчина уснул в морозилке с пельменями (видео: greenpost.ua)

Напомним, что недавно в Киеве полуголый мужчина на коне заехал в супермаркет.

Также сообщалось, что в Одессе в магазине подросток устроил драку с охранником, который оскорбил его маму.

К слову, недавно в Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с Путиным, из-за чего завязалась потасовка.