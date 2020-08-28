Полтавець заснув у холодильнику з пельменями: відео з супермаркету

У Полтаві чоловік заснув у супермаркеті прямо в холодильній камері з пельменями. Молодого чоловіка зняли на відео в той момент, коли він мирно сопів в обнімку з замороженими продуктами.

В якому саме супермаркеті стався інцидент, не уточнюється. Курйозне відео з'явилося на ресурсі greenpost.ua з посиланням на "Кримінальну Україну".

На курйозному відео можна розглянути, що молодий чоловік зняв капці і заліз в холодильну камеру для зберігання пельменів. Причому скло на камері було зверху майже закритим, але ноги він залишив у режимі "провітрювання".

В якому стані в цей момент знаходиться молодий чоловік, і що було з ним потім, зараз уточнюється.

У Полтаві чоловік заснув у морозилці з пельменями (відео: greenpost.ua)

Нагадаємо, що нещодавно у Києві напівголий чоловік на коні заїхав в супермаркет.

Також повідомлялося, що в Одесі в магазині підліток влаштував бійку з охоронцем, який образив його маму.

До речі, нещодавно у Києві жінка прийшла в супермаркет у футболці з Путіним, через що зав'язалася бійка.