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В польской школе 1 сентября прозвучал Гимн Украины: видео "взорвало" сеть

Автор: Styler

В День знаний, 1 сентября, в школе №47 польского Щецина прозвучал Гимн Украины. Его включили на линейке в поддержку украинцев, которые работают в Польше.

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Соответствующее видео выложили на странице Kanal FamilyMinka в Facebook. При этом пользователи сети ответили на него восторженными комментариями.

Видео можно посмотреть по этой ссылке

  • Спасибо, что организаторы сделали это для нас, наших детей;
  • Уважение;
  • Супер;
  • Спасибо;
  • Браво.

Один из пользователей отметил, что в этой школе Гимн Украины играет уже 12 лет, и тогда еще не было заробитчан из Украины. А все потому что в школе есть программа обучения украинскому языку для детей украинского национального меньшинства.

Напомним, сегодня 200 тысяч учеников 5-11 классов перешли на обучение на украинском языке. С 1 сентября 2020 года во всех русскоязычных школах в Украине основным языком преподавания стал государственный - украинский. Теперь около 80% предметов будут вестись на украинском языке.

Школьники смогут изучать русский язык на факультативах и внешкольном обучении. При этом предметы в 1-4 классах учителя будут преподавать на родном языке детей.

Мы также собрали для вас самые яркие поздравления с Днем знаний в стихах и открытках, а также песни о школе. Не стесняйтесь пожелать успехов в новом учебном году своим детям, племянникам, внукам, а также их учителям.

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