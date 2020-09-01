1 сентября: милые открытки и поздравления в стихах с Днем знаний

1 сентября школьники, их родители и учителя празднуют День знаний (фото: pixabay.com)

1 сентября мы собрали для вас самые яркие поздравления с Днем знаний в стихах и открытках, а также песни о школе

1 сентября 2020 в Украине отмечают День знаний. Этот праздник является одним из самых главных в году для подавляющего большинства школьников, студентов, учителей и преподавателей.

В этот светлый праздник знаний мы собрали лучшие поздравления в стихах и прозе с 1 сентября. Не стесняйтесь желать успехов в новом учебном году своим детям, племянникам, внукам, а также их учителям!

Поздравления с 1 сентября в стихах

Школьный мир такой чудесный -

Тебе в нем будет интересно!

Поэтому, вперед - учиться,

Чтоб в жизни всего добиться!

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Первый яркий день сентября

Зовет к вечным знаниям.

Потрать школьные годы не зря,

Быть умным - твое призвание!

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Желаю тебе в День знаний

Легких домашних заданий,

Только хороших баллов

И верных друзей навалом!

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В первый день сентября

Желаю учиться лишь на "12",

Поверь, тебя уверяю я:

Знания в жизни пригодятся!

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Первый звонок и первый урок –

Новые жизни этапы,

Радуй оценками, сынок,

Себя, своих маму и папу!

Поздравления с 1 сентября в прозе

Пусть этот учебный год станет годом больших начинаний, достижения новых вершин, а здоровье, успехи и стремление к знаниям будут вашими постоянными спутниками.

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С 1 сентября покоряйте новые вершины знаний, встретьте добрых и надежных друзей и достигайте заветных целей. А ваши способности и настойчивость пусть станут залогом выдающихся успехов в укреплении Украины!

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Сегодня нашей страной шагает особенный праздник, который наполняет человеческое сердце светлыми чувствами радости, добра и волнения, - это День знаний. Этот день - не только праздник книг, цветов и друзей, он ассоциируется с новым этапом в жизни, с чем-то неизведанным, интересным. С 1 сентября начинается путь к познанию и новых свершений, к самостоятельной жизни. Идите к успеху, юные украинцы, и пускай бережет вас Господь!

Красивые открытки с поздравлениями в День знаний 2020

Поздравительные открытки с 1 сентября для школьников и учителей (РБК-Украина)

Также предлагаем вам небольшую подборку песен к 1 сентября, которые помогут вам окунуться в атмосферу этого праздника. А тем, кто уже окончил учебу, возможно, придется чуть-чуть поностальгировать за своими школьными годами.

Яркая песня на 1 сентября от Наталии Май:

Песня "Жовте листячко летить"

Детский хит про школу:

Яркая песня от Double Shock

Очень милая песня о школьной любви:

Песня "Школярочка-красунечка"

Ну и, конечно же, хит всех времен:

Песня "Чему учат в школе"

Отметим, что с 1 сентября обучение начинается в школах в "зеленых" и "оранжевых" зонах. При этом существуют правила, которых ученики и учителя должны придерживаться до следующего пересмотра карантинных ограничений в Украине.