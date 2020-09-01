У польській школі 1 вересня пролунав Гімн України: відео "підірвало" мережу

У День знань, 1 вересня, в школі №47 польського Щецина прозвучав Гімн України. Його включили на лінійці в підтримку українців, які працюють у Польщі.

Відповідне відео виклали на сторінці Kanal FamilyMinka у Facebook. При цьому користувачі мережі відповіли на нього захопленими коментарями.

Дякую, що організатори зробили це для нас, наших дітей;

Повага;

Супер;

Спасибі;

Браво.

Один з користувачів зазначив, що в цій школі Гімн України грає вже 12 років, і тоді ще не було заробітчан з України. А все тому що в школі є програма навчання української мови для дітей української національної меншини.

Нагадаємо, сьогодні 200 тисяч учнів 5-11 класів перейшли на навчання українською мовою. З 1 вересня 2020 року у всіх російськомовних школах в Україні основною мовою викладання стала державна - українська. Тепер близько 80% предметів будуть вестися українською мовою.

Школярі зможуть вивчати російську мову на факультативах та позашкільному навчанні. При цьому предмети в 1-4 класах вчителі будуть викладати рідною мовою дітей.

Ми також зібрали для вас найяскравіші привітання з Днем знань у віршах і листівках, а також пісні про школу. Не соромтеся побажати успіхів у новому навчальному році своїм дітям, племінникам, онукам, а також їх вчителям.