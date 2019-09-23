На польской границе задержали экс-жену Князева с крупной суммой: подробности

Польские таможенники задержали бывшую жену главы Нацполиции Украины Сергея Князева Викторию, которая вместе с еще тремя людьми перевозила в автомобиле незадекларированную крупную сумму денег - 650 тысяч евро. Как сообщил 23 сентября известный блогер Павел Верещагин на своей странице в Facebook, это произошло на автопереходе "Хребенне - Рава-Русская" в воскресенье.

Сейчас все четверо до сих пор находятся в статусе задержанных на польской границе.

Кроме Виктории Князевой, речь идет о гражданах Украины Вадима Кагана и Андрее Посметюке, а также о гражданине Хорватии Бояне Малике, передает издание "Дело".

Они ехали из Украины в Польшу на Mercedes (КА0007ВХ). 22 сентября при пересечении границы все четверо были задержаны, так как первозили 650 тысяч евро без необходимого декларирования. Польские пограничники устанавливают происхождение этих средств.

Автопереход "Хребенне - Рава-Русская" (Фото: facebook.com)

Также указывается, что Князева была за рулем авто.

По полученной информации с украинской стороны пересечение границы/коридор обеспечивался представителями Пограничной службы Украины.

Сергей Князев официально в разводе с Викторией (26.04.1975 г.р). Три года глава НПУ не указывал ее в своей декларации. В то же время в СМИ пишут о том, что пара проживает вместе до сих пор.

Фото: Сергей Князев (Виталий Носач/РБК-Украина)

Как передает "Обозреватель", на гражданскую супругу Князева оформлено большинство их совместного имущества.

Согласно реестру недвижимого имущества, в 2011 году она приобрела две соседние квартиры в селе Чабаны под Киевом общей площадью в 130 "квадратов". Одна из них указана в электронной декларации Сергея Князева как совместная собственность с семьей.

Также Виктории Юрьевне Князевой принадлежат две квартиры в Киеве (по ул. Маршала Гречко и на пр-те Петра Григоренко), которые она приобрела в 2011 и 2013 годах. В 2014 году она приобрела еще одну квартиру в новостройке ЖК "Вишневый Затышок" в селе Вишневое под Киевом площадью 63,1 кв.м.

Фото: bihus.info

В тот же году Князева купила квартиру в новостройке в селе Крюковщина Киевской области площадью 57,4 кв.м.

Фото: novostroyki.lun.ua

Кроме того, в Закарпатской области она приобрела жилой дом площадью 48 "квадратов" и получила право собственности на земельный участок 0,2 га, земельный участок в селе Шаян на Закарпатье площадью 0,08 га.

Напомним, что в августе прошлого года Виктория Князева попадала в ДТП в Ужгороде - она за рулем Volkswagen Touareg сбила мотоциклиста. Пострадавший получил телесные повреждения.