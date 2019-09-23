На польському кордоні затримали екс-дружину Князєва з великою сумою: подробиці

Польські митники затримали колишню дружину голови Нацполіції України Сергія Князєва Вікторію, яка разом з ще трьома людьми перевозила в автомобілі незадекларовану велику суму грошей - 650 тисяч євро. Як повідомив 23 вересня відомий блогер Павло Верещагін на своїй сторінці в Facebook, це сталося на автопереході "Хребенне - Рава-Руська" у неділю.

Зараз усі четверо досі перебувають у статусі затриманих на польському кордоні.

Крім Вікторії Князєвої, йдеться про громадян України Вадима Кагана і Андрія Посметюка, а також про громадянина Хорватії Бояна Маліка, передає видання "Діло".

Вони їхали з України до Польщі на Mercedes (КА0007ВХ). 22 вересня при перетині кордону всі четверо були затримані, бо первозили 650 тисяч євро без необхідного декларування. Польські прикордонники встановлюють походження цих коштів.

Автоперехід "Хребенне - Рава-Руська" (Фото: facebook.com)

Також вказується, що Князєва була за кермом авто.

За отриманою інформацією з української сторони на перетин кордону/коридор забезпечувався представниками Прикордонної служби України.

Сергій Князєв офіційно розлучений із Вікторією (26.04.1975 р.н). Три роки глава НПУ не вказував її у своїй декларації. У той же час в ЗМІ пишуть про те, що пара досі проживає разом.

Фото: Сергій Князєв (Віталій Носач/РБК-Україна)

Як передає "Обозреватель", на цивільну дружину Князєва оформлено більшість їх спільного майна.

Згідно з реєстром нерухомого майна, у 2011 році вона придбала дві сусідні квартири у селі Чабани під Києвом загальною площею 130 "квадратів". Одна з них зазначена в електронній декларації Сергія Князєва як спільна власність із родиною.

Також Вікторії Юріївні Князевій належать дві квартири в Києві (по вул. Маршала Гречка та на пр-ті Петра Григоренка), які вона придбала в 2011 і 2013 роках. У 2014 році вона придбала ще одну квартиру в новобудові ЖК "Вишневий Затишок" у селі Вишневе під Києвом площею 63,1 кв.м.

Фото: bihus.info

Того ж року Князєва купила квартиру в новобудові в селі Крюківщина Київської області площею 57,4 кв.м.

Фото: novostroyki.lun.ua

Крім того, в Закарпатській області вона придбала житловий будинок площею 48 "квадратів" і отримала право власності на земельну ділянку 0,2 га, земельна ділянка в селі Шаян на Закарпатті площею 0,08 га.

Нагадаємо, що в серпні минулого року Вікторія Князєва потрапляла у ДТП в Ужгороді - вона за кермом Volkswagen Touareg збила мотоцикліста. Постраждалий отримав тілесні ушкодження.