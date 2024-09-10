Польський журек: рецепт супу з ковбасою на заквасці

Що потрібно для журека

Для того, щоб приготувати цей польський суп зі сметаною, потрібні такі інгредієнти:

бульйон (можна з кубика) - 2 літри;

яйця - 3-4 шт.;

ковбаски (курячі) - 4 шт.;

бекон - 200 г;

цибуля - 1 шт.;

житня закваска - 500 мл;

сметана - 3 ст. л.;

часник - 1 зубчик;

хрін - 2 ч. л.;

сухий тертий майоран - 1 ст. л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати журек

У великій каструлі почніть розігрівати бульйон. Яйця в цей час потрібно відварити круто. Цибулю почистьте і наріжте на кубики.

Наріжте бекон на кубики та обсмажте на пательні, а коли почне витоплюватися жир, додайте нарізану цибулю. Смажте на середньому вогні, поки бекон і цибуля не підрум'яняться.

Вміст пательні, а також цілі ковбаски додайте до гарячого бульйону. Варіть журек на повільному вогні протягом приблизно 30-40 хвилин, доки він не набуде виразного м'ясного смаку та аромату.

До приготовленої таким чином основи додайте закваску. Для початку лише половину, щоб суп не вийшов надто кислим. Якщо потрібно, доливайте закваску, поки не досягнете бажаного смаку.

Закваску можна використовувати як готову, так і магазинну - як зазначають, вона не настільки впливає на смак журека, як, наприклад, при приготуванні домашнього хліба.

Потім додайте до інгредієнтів в каструлі очищений і злегка роздавлений зубчик часнику, дві маленькі чайні ложки хрону і, перш за все, майоран.

Приблизно одну столову ложку майорану необхідно розтерти, щоб вивільнилося багато аромату. Готуйте так суп ще кілька хвилин на маленькому вогні, а в самому кінці, вже знявши каструлю з вогню, додайте сметану.

Обов'язково розбавте її кількома столовими ложками гарячого кислого супу і лише потім вилити в каструлю. Перед подачею на стіл наріжте ковбаски на шматочки, викладіть по декілька шматочків почищених і нарізаних яєць, і приправте журек сіллю і перцем до смаку.