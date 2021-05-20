Польский самолет подал сигнал о захвате и сменил курс: что известно

"Польша. В некоторых источниках упоминаются военные учения в Польше, угон этого самолета мог быть элементом этих учений", - говорится в сообщении.

Фото: В Польше могли захватить самолет (twitter.com/FranceNews24)

Захват самолета произошел в дни военных учений

Renegade/Sarex-21. Они

В то же время портал OpenSky Network сообщил, что Boeing 737-86X, принадлежащий ВВС Польши, подал сигнал о захвате самолета.

Пилот отправил диспетчеру специальный код 7500, который означает "самолет захвачен". Судя по интерактивной карте на сайте портала, самолет пролетает над территорией Польши, неподалеку от границы с Чехией.