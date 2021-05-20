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Польский самолет подал сигнал о захвате и сменил курс: что известно

Автор: Светлана Мащенко

Возможный захват польского самолета террористами 20 мая вызвал панику. Это произошло после того, как СМИ распространили информацию о том, что самолет ВВС Польши "был угнан и направляется на запад, в сторону Атлантического океана".

Первыми о том, что угонщики "взяли под свой контроль самолет" сообщили журналисты издания France News 24 в Twitter. Но позже появилась информация, что это может быть частью военных учений. Что произошло на самом деле - читайте в нашем материале ниже.

"Польша. В некоторых источниках упоминаются военные учения в Польше, угон этого самолета мог быть элементом этих учений", - говорится в сообщении.

Фото: В Польше могли захватить самолет (twitter.com/FranceNews24)

Захват самолета произошел в дни военных учений

Renegade/Sarex-21. Они

В то же время портал OpenSky Network сообщил, что Boeing 737-86X, принадлежащий ВВС Польши, подал сигнал о захвате самолета.

Пилот отправил диспетчеру специальный код 7500, который означает "самолет захвачен". Судя по интерактивной карте на сайте портала, самолет пролетает над территорией Польши, неподалеку от границы с Чехией.

Ранее мы писали, что врачи назвали операции, после которых нельзя летать на самолете.

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