Польський літак подав сигнал про захоплення і змінив курс: що відомо

Можливе захоплення польського літака терористами 20 травня викликало паніку. Це сталося після того, як ЗМІ поширили інформацію про те, що літак ВПС Польщі "був викрадений і прямує на захід, у бік Атлантичного океану".
Першими про те, що викрадачі "взяли під свій контроль літак" повідомили журналісти видання France News 24 в Twitter. Але пізніше з'явилася інформація, що це може бути частиною військових навчань. Що сталося насправді - читайте в нашому матеріалі нижче.
"Польща. У деяких джерелах згадуються військові навчання в Польщі, викрадення цього літака могло бути елементом цих навчань", - йдеться в повідомленні.
Фото: у Польщі могли захопити літак (twitter.com/FranceNews24)
Renegade/Sarex-21. Вони
Водночас портал OpenSky Network повідомив, що Boeing 737-86X, що належить ВПС Польщі, подав сигнал про захоплення літака.
Пілот відправив диспетчеру спеціальний код 7500, який означає "літак захоплений". Судячи з інтерактивної карти на сайті порталу, літак пролітає над територією Польщі, неподалік від кордону з Чехією.
Раніше ми писали, що лікарі назвали операції, після яких не можна літати на літаку.