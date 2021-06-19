Как польская зарплата отличается от украинской: разница колоссальная

В Польше минимальную зарплату для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, в пересчете увеличат на 1,5 тыс. грн до 21,5 тыс. грн (3 тыс. злотых).

Какая зарплата в Польше?

Так, перерасчет минималки состоится с 2022 года. Соответственно, этот показатель был привязан к средней заработной плате — в Совете министров приняли решение установить минимальный заработок в размере 60% от среднего.

Кроме того, был установлен и минимальный размер почасовой оплаты труда. Он в 2022 году в Польше составит 19,6 злотых (около 4 евро) в час.

Также в Польше на треть взлетело количество вакансий для украинских заробитчан. Среди сезонных предложений наиболее распространенная - сбор ягод. Зарплата для сборщиков составляет от 20 до 39 тыс. грн, в то же время работать придется по 12-18 часов в день.

Какая минимальная зарплата в Украине?

В Украине месячная минимальная зарплата составляет 6 тыс. грн, а почасовая 36,11 грн. А с 1 декабря 2021-го ее должны поднять до 6,5 тыс. грн, почасовая - 39,12 грн.

Кроме того, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увеличении минимальных зарплат медиков. Он коснется как врачей, так и медицинского персонала.

По словам президента, указ предусматривает, что врачи не могут получать зарплату меньше 20 тысяч гривен. Средний медперсонал — меньше 13,5 тысячи гривен.