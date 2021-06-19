Як польська зарплата відрізняється від української: різниця колосальна

У Польщі мінімальну зарплату для тих, хто працює за цивільно-правовими договорами, у перерахунку збільшать на 1,5 тис. грн до 21,5 тис. грн (3 тис. злотих).

Яка зарплата в Польщі?

Так, перерахунок мінімалки відбудеться з 2022 року.Відповідно, цей показник був прив’язаний до середньої заробітної плати — в Раді міністрів прийняли рішення встановити мінімальний заробіток в розмірі 60% від середнього.

Крім того, було встановлено і мінімальний розмір погодинної оплати праці. Він у 2022 році в Польщі складе 19,6 злотих (близько 4 євро) на годину.

Також у Польщі на третину злетіла кількість вакансій для українських заробітчан. Серед сезонних пропозицій найбільш поширена – збір ягід. Зарплата для збирачів становить від 20 до 39 тис. грн, водночас працювати доведеться по 12-18 годин на день.

Яка мінімальна зарплата в Україні?

В Україні місячна мінімальна зарплата становить 6 тис. грн, а погодинна 36,11 грн. А з 1 грудня 2021-го її мають підняти до 6,5 тис. грн, погодинна - 39,12 грн.

Окрім того, 18 червня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про збільшення мінімальних зарплат медиків. Він торкнеться як лікарів, так і медичного персоналу.

За словами президента, указ передбачає, що лікарі не можуть отримувати зарплату, меншу як 20 тисяч гривень. Середній медперсонал — меншу як 13,5 тисячі гривень.