UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше выпустили марки с Зеленским: их раскупили за несколько часов

В Польше выпустили марки с Зеленским (Коллаж РБК-Украина, Фото: facebook.com/lukasz.wantuch)
Автор: Анна Шиканова

Компания Poczta Polska выпустила ограниченный тираж сине-голубых марок с изображением президента Украины Владимира Зеленского. Цена марок была довольно высокая, но их раскупили буквально за считанные часы.

Как выглядят марки, и какая была их стоимость, рассказал на своей странице в Facebook депутат Краковского городского совета и инициатор проекта Лукаш Вантух.

Стоимость польских марок с Владимиром Зеленским составила 500 злотых за одну штуку (приблизительно 3 383 гривны). Всего было выпущено тираж в 99 листов по 9 марок на каждом листке. Один лист стоит соответственно 4500 злотых (около 29 674 гривны).

Цена почитателей марок совершенно не отпугнула и все марки были распроданы за несколько часов.

Как сообщил Лукаш Вантух, в Украину привезут марки лично – для президента Украины и мэра Киева.

"В конце мая мы поедем в Киев и, возможно, сможем передать марку лично или через кого-нибудь Президенту Украины и мэру Киева. Впервые за долгое время марки идут не из Украины в Польшу, а в обратную сторону", - добавил польский депутат.

Фото: facebook.com/lukasz.wantuch

Он отметил, что еще одна марка уже была передана марка – для главы Львова Андрея Садового.

Все средства, которые были выручены от продажи этих марок, будут направлены на помощь Украине.

Идея сделать свои марки возникла после того, как в Украине начался ажиотаж из-за марок Укрпочты с кораблем. Каждая польская марка пронумерована специальным QR-кодом. Дополнительный тираж печатать не планируется.

Напомним, ранее мы писали о том, что Укрпочта планирует запустить продажу мерча с изображением нашумевшей марки "Корабль на…"

А также рассказывали о том, какие изображения для новой марки Укрпочты сейчас обсуждаются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшамарка