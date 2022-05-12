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У Польщі випустили марки з Зеленським: їх розкупили за кілька годин

У Польщі випустили марки з Зеленським (Колаж РБК-Україна, Фото: facebook.com/lukasz.wantuch)
Автор: Анна Шиканова

Компанія Poczta Polska випустила обмежений тираж синьо-блакитних марок із зображенням президента України Володимира Зеленського. Ціна марок була досить висока, але їх розкупили буквально за лічені години.

Як виглядають марки, і яка була їх вартість, розповів на своїй сторінці в Facebook депутат Краківської міської ради та ініціатор проєкту Лукаш Вантух.

Вартість польських марок з Володимиром Зеленським склала 500 злотих за одну штуку (приблизно 3 383 гривні). Всього було випущено тираж в 99 аркушів по 9 марок на кожному листку. Один лист коштує відповідно 4500 злотих (близько 29 674 гривні).

Ціна шанувальників марок абсолютно не відлякала і всі марки були розпродані за кілька годин.

Як повідомив Лукаш Вантух, в Україну привезуть марки особисто – для президента України та мера Києва.

"Наприкінці травня ми поїдемо до Києва і, можливо, зможемо передати марку особисто або через кого-небудь Президенту України та меру Києва. Вперше за довгий час марки йдуть не з України до Польщі, а у зворотний бік", - додав польський депутат.

Фото: facebook.com/lukasz.wantuch

Він зазначив, що ще одна марка вже була передана марка - для голови Львова Андрія Садового.

Всі кошти, які були виручені від продажу цих марок, будуть спрямовані на допомогу Україні.

Ідея зробити свої марки виникла після того, як в Україні почався ажіотаж через марки Укрпошти з кораблем. Кожна польська марка пронумерована спеціальним QR-кодом. Додатковий тираж друкувати не планується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрпошта планує запустити продаж мерчу із зображенням гучної марки "Корабель на..."

А також розповідали про те, які зображення для нової марки Укрпошти зараз обговорюються.

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