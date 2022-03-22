UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше волонтеры спасли украинского кота: хозяйка ехала за ним тысячу километров

В Польше волонтеры спасли украинского кота (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Польше волонтеры нашли кота жительницы Харькова. Женщина уехала из зоны военных действий и сначала остановилась в Польше, а потом поехала дальше – в Германию. Но в Кракове кот сбежал и отыскать его до отъезда так и не смогли.

Историю со счастливым концом рассказали в Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt.

Наталья вместе с семьей уехала из Харькова из-за обстрелов российскими оккупантами. Они пересекли границу и добрались до Кракова и остановились на отдых в пункте для беженцев.

Там любимая кошка, которую они 10 лет назад забрали с улицы и приютили в семье, внезапно сбежала.

Хозяева обратились в местную ассоциацию защиты животных, но до отъезда в Германию найти кошку так и не удалось.

Волонтеры продолжали поиски, разместили плакаты на вокзале и в интернете.

Через четыре дня беглянку обнаружили в дыре в стене в Точке отдыха для беженцев. Ее вытащили и передали в Краковскую ассоциацию защиты животных.

Семья Натальи на тот момент уже успела добраться до Германии, но постоянно держала контакт с волонтерами. Они остановились в городе Санкт-Леон-Рот, возле Гейдельберга – в тысяче километров от Кракова. Но за пушистой любимицей семьи вернулись.

Спасение кошки хозяйка считает настоящим чудом и благодарна за помощь Краковской ассоциации защиты животных.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как спасти животное из запертой квартиры и куда можно обратиться за помощью.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтерспасателиживотные