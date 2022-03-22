В Польше волонтеры спасли украинского кота: хозяйка ехала за ним тысячу километров

Наталья вместе с семьей уехала из Харькова из-за обстрелов российскими оккупантами. Они пересекли границу и добрались до Кракова и остановились на отдых в пункте для беженцев.

Там любимая кошка, которую они 10 лет назад забрали с улицы и приютили в семье, внезапно сбежала.

Хозяева обратились в местную ассоциацию защиты животных, но до отъезда в Германию найти кошку так и не удалось.

Волонтеры продолжали поиски, разместили плакаты на вокзале и в интернете.

Через четыре дня беглянку обнаружили в дыре в стене в Точке отдыха для беженцев. Ее вытащили и передали в Краковскую ассоциацию защиты животных.

Семья Натальи на тот момент уже успела добраться до Германии, но постоянно держала контакт с волонтерами. Они остановились в городе Санкт-Леон-Рот, возле Гейдельберга – в тысяче километров от Кракова. Но за пушистой любимицей семьи вернулись.

Спасение кошки хозяйка считает настоящим чудом и благодарна за помощь Краковской ассоциации защиты животных.