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В Польше внезапно умер известный украинский танцор

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Польша, Четверг 23 декабря 2021 12:02
В Польше внезапно умер известный украинский танцор Коллаж РБК-Украина: в Польше умер известный украинский танцор
Автор: Роман Мирончук

Жора Королев, который был танцором, участником польского шоу "Танцы со звездами" и актером, умер в Польше в возрасте 34 лет. Он родом из Украины, но 18 лет проживал в Польше.

Официально о причине смерти пока ничего не известно, но по данным польского издания Super Express, это могло быть воспаление сердечной мышцы.

В день трагедии, 21 декабря, он был очень занят и должен был идти на тренировку. Королев внезапно скончался дома, где его нашла возлюбленная. Она вызвала скорую помощь, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его так и не удалось.

На следующий день его девушка Эвелина Батор в Instagram подтвердила, что умер ее возлюбленный, с которым они были вместе 5 лет. Она отметила, что до сих пор не может поверить в то, что произошло.

В Польше внезапно умер известный украинский танцор

Жора Королев с девушкой Эвелиной Батор (фото: instagram.com/ewelina.bator)

Жора Королев родился 6 октября 1987 года в Одессе. В возрасте 8 лет он начал заниматься танцамит. В 15 лет он переехал в Германию, а потом в 2003 году перебрался в Польшу.

Королев представлял высший международный "S" класс по латиноамериканским и стандартным танцам. Он принимал участие в "Танцах со звездами" на телеканале TVN (2007-2008) и на Polsat (2016-2017).

Кроме того, украинца можно увидеть в популярных польских сериалах и фильмах.

Напомним, умер знаменитый советский режиссер Сергей Соловьев, который снял "Ассу" и "Анну Каренину".

Мы также писали о том, что умерла известная писательница Кристофер Райс, автор романа "Интервью с вампиром".

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Польша танцор
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