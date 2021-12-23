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У Польщі раптово помер відомий український танцюрист

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Польща, Четвер 23 грудня 2021 12:02
У Польщі раптово помер відомий український танцюрист Колаж РБК-Україна: у Польщі помер відомий український танцюрист
Автор: Роман Мирончук

Жора Корольов, який був танцюристом, учасником польського шоу "Танці з зірками" і актором, помер у Польщі у віці 34 років. Він родом з України, але 18 років проживав у Польщі.

Офіційно про причину смерті поки нічого не відомо, але за даними польського видання Super Express, це могло бути запалення серцевого м'яза.

У день трагедії, 21 грудня, він був дуже зайнятий і повинен був йти на тренування. Корольов раптово помер вдома, де його знайшла кохана. Вона викликала швидку допомогу, але, незважаючи на всі зусилля лікарів, врятувати його так і не вдалося.

На наступний день його дівчина Евеліна Батор в Instagram підтвердила, що помер її коханий, з яким вони були разом 5 років. Вона зазначила, що досі не може повірити в те, що сталося.

У Польщі раптово помер відомий український танцюрист

Жора Корольов з дівчиною Евеліною Батор (фото: instagram.com/ewelina.bator)

Жора Корольов народився 6 жовтня 1987 року в Одесі. У віці 8 років він почав займатися танцями. У 15 років він переїхав до Німеччини, а потім у 2003 році перебрався до Польщі.

Корольов представляв вищий міжнародний "S" клас з латиноамериканських і стандартних танців. Він брав участь у "Танцях з зірками" на телеканалі TVN (2007-2008) і на Polsat (2016-2017).

Крім того, українця можна побачити в популярних польських серіалах і фільмах.

Нагадаємо, помер знаменитий радянський режисер Сергій Соловйов, який зняв "Ассу" і "Анну Кареніну".

Ми також писали про те, що померла відома письменниця Крістофер Райс, автор роману "Інтерв'ю з вампіром".

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