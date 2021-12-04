В Польше умер 38-летний украинец сразу после задержания: что говорят в полиции

В Польше по неизвестным причинам умер 38-летний гражданин Украины зразу после задержания полицейскими. Правоохранители надели на него наручники, чтобы доставить в участок, но внезапно мужчине стало плохо, он потерял сознание и скончался, рассказали в полиции Лодзинского воеводства.

Трагический инцидент произошел в пятницу вечером в городе Скерневице.

По данным полиции, украинец, вооруженный палкой, буянил возле магазина Castorama DIY, ударил одну из женщин на автобусной остановке, и угрожал другим людям.

Прохожие тогда вызвали полицию, а самого агрессивного мужчину смогли сами задержать и свернуть, чтобы затем передать "копам".

Как рассказала пресс-секретарь управления полиции Лодзинского воеводства Иванна Коцка, по прибытии на место правоохранители забрали задержанного жителями мужчину, и надели на него наручники.

"Задержанным оказался 38-летний украинец... Никакой физической силы не применялось", - подчеркнули в полиции.

Также сообщается, что буквально через десять секунд после ареста мужчине стало трудно дышать, офицеры развернули его, и через мгновение украинец потерял сознание.

Парамедики проводили реанимационные мероприятия, но они, к сожалению, не помогли - примерно через час бригада "скорой помощи" констатировала смерть мужчины.

"Будет проведено вскрытие, которое покажет, находился ли мужчина под воздействием каких-либо запрещенных веществ", - сообщили в Управлении полиции в Лодзи.

Правоохранители допросили свидетелей происшествия и взяли материалы с камер наблюдения для изучения.

Как уточняет издание in Poland со ссылкой на прокуратуру, мужчина был вооружен телескопической дубинкой, которой и нанес удар женщине на остановке. Для задержания украинца понадобилась помощь трех прохожих, так что полиции оставалось только одеть на него наручники.

Когда мужчина стал задыхаться и потерял сознание, один из свидетелей, который оказался фельдшером, начал оказывать помощь, и вызвали медиков. Но спасти его не удалось.