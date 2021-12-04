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У Польщі помер 38-річний українець відразу після затримання: що кажуть у поліції

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Субота 04 грудня 2021 16:52
У Польщі помер 38-річний українець відразу після затримання: що кажуть у поліції Фото: у Польщі після затримання поліцією помер українець (shutterstock.com)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі з невідомих причин помер 38-річний громадянин України зразу після затримання поліцейськими. Правоохоронці наділи на нього наручники, щоб доставити до відділку, але раптово чоловікові стало погано, він втратив свідомість і помер, розповіли в поліції Лодзинського воєводства.

Про це передає Wirtualna Polska.

Трагічний інцидент стався в п'ятницю ввечері в місті Скерневіце.

За даними поліції, українець, озброєний палицею, буянив біля магазину Castorama DIY, вдарив одну з жінок на автобусній зупинці, і погрожував іншим людям.

Перехожі тоді викликали поліцію, а самого агресивного чоловіка змогли самі затримати та скрутити, щоб потім передати "копам".

Як розповіла прес-секретар управління поліції Лодзинського воєводства Іванна Коцка, після прибуття на місце правоохоронці забрали затриманого жителями чоловіка, і наділи на нього наручники.

"Затриманим виявився 38-річний українець... Ніякої фізичної сили не застосовувалося", - наголосили в поліції.

Також повідомляється, що буквально через десять секунд після арешту чоловікові стало важко дихати, офіцери розгорнули його, і за мить українець втратив свідомість.

Парамедики проводили реанімаційні заходи, але вони, на жаль, не допомогли - приблизно через годину бригада "швидкої допомоги" констатувала смерть чоловіка.

"Буде проведений розтин, який покаже, чи перебував чоловік під впливом будь-яких заборонених речовин", - повідомили в управлінні поліції в Лодзі.

Правоохоронці допитали свідків події та взяли матеріали з камер спостереження для вивчення.

Як уточнює видання in Poland з посиланням на прокуратуру, чоловік був озброєний телескопічним кийком, яким і завдав удару жінці на зупинці. Для затримання українця знадобилася допомога трьох перехожих, так що поліції залишалося тільки одягнути на нього наручники.

Коли чоловік став задихатися і втратив свідомість, один зі свідків, який виявився фельдшером, почав надавати допомогу, і викликали медиків. Але врятувати його не вдалося.

Раніше повідомлялося, що влітку в польському місті Вроцлав за дивних обставин помер 23-річний українець Дмитро Никифоренко, якого забрали у витверезник і сильно побили. У Польщі у справі про вбивство хлопця звинувачення висунули 9 особам, яким загрожує до 10 років в'язниці.

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