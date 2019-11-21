ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Польше на украинского студента набросились с ножом: все подробности

STYLERЖизнь    21.11.2019 - 09:57
В Польше на украинского студента набросились с ножом: все подробности
В Польше на студента из Украины напали с ножом (фото: коллаж РБК-Украина)

В Польше на студента из Украины неизвестные совершили нападение

В польском Кракове неизвестные парни с ножом напали на 20-летнего студента из Украины. Молодой человек находится в тяжелом состоянии в местной больнице. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел поздно ночью, когда украинец возвращался в общежитие политехнического университета. Неизвестные набросились на него с ножом и нанесли тяжелые ранения в область спины и ягодиц.

Во время нападения украинец находился в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала нападавших, которыми оказались тоже украинцы в возрасте 19 и 20 лет.

В данное время польские правоохранители устанавливают все детали инцидента.

В Польше на украинского студента набросились с ножом: все подробности

В Польше на студента из Украины напали с ножом (фото: tv-karelia.ru)

Напомним, что в Польше в холодильной камере, в которой хранятся овощи и фрукты, обнаружили мертвых двух украинцев. Мужчины были родственниками и легально работали в Садковице.

В деле не все так просто, потому что родственники считают, что их специально убили, чтобы не расплачиваться за работу. Кроме того, родные говорят, что польский работодатель оставил бутылки с открытым спиртным, чтобы все выглядело так, как будто украинцы напились и забыли о том, что в камере нет кислорода.

Ранее сообщалось о том, что Польша привлекает к себе новых работников из других стран, в том числе и украинцев.

Избивал и убегал: в Днепре поймали неадеквата, нападавшего на женщин (фото) Били до потери сознания: в Киеве компания напала на охранника
Новости Украины Польшанападение
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь